A Gaza "300mila bambini senza scuola e assistenza": parla Lazzarini, commissario UNRWA

Da 74 anni l’UNRWA - l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente - fornisce sostegno ai rifugiati e non solo in un'area di crisi perenne, quella del conflitto israelo-palestinese.



Ma le sue difficoltà - operative ed economiche - sono sempre più gravi. Da un lato ci si aspetta che l'Agenzia eroghi servizi di assistenza sanitaria, scolastica, lavorativa e umanitaria a circa 6 milioni di persone. Dall'altra, i finanziamenti sono sempre più scarsi. Gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump nel 2018 interruppero totalmente le donazioni, riprese solo dopo l'arrivo di Biden.

Ogni volta che c'è una crisi, come quella di questi giorni con i bombardamenti israeliani su Gaza, diventa ancora più difficile o anche impossibile erogare servizi essenziali: nella Striscia in questi giorni 300mila bambini sono senza scuola e senza assistenza sanitaria.

Di questo e altro ha parlato a Rainews24 Philippe Lazzarini, commissario generale dell’UNRWA.