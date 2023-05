Le carrozze divelte, il treno deragliato in Russia incidente vicino Lago Baikal: "Inchiesta penale"

Nessuno usa la parola "attentato": sulle agenzie russe viene chiamato per ora un "incidente" ma è stato aperto un procedimento penale per le indagini.

Il video delle operazioni sulla ferrovia accanto al lago Baikal, in territorio russo, dove un treno merci è deragliato con ben 12 vagoni usciti dai binari. Il traffico ferroviario è stato al momento sospeso. 8 carrozze si sono ribaltate.

A causa dell'emergenza, il treno Vladivostok-Mosca è stato ritardato. Sul posto sono in corso i soccorsi.