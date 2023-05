Mega rogo in deposito di petrolio, incendio in impianto a Krasnodar in Russia: "Allerta massima"

Video dell'incendio nell'insediamento petrolifero di Volna, nel territorio meridionale russo di Krasnodar al confine con la Crimea.

Un serbatoio di stoccaggio di petrolio “ha preso fuoco” di notte: "Secondo le informazioni preliminari, non sono stati segnalati morti o feriti e l'incendio non rappresenta una minaccia per i residenti", secondo il governatore Veniamin Kondratyev.