Le imponenti misure di sicurezza a Mosca per la parata della Vittoria: soldati e blindati

Video della stretta per la sicurezza nella capitale per la parata del giorno della vittoria.

Il Giorno della Vittoria è una delle festività pubbliche più importanti in Russia, quando le persone commemorano gli enormi sacrifici compiuti dall'Unione Sovietica durante quella che viene chiamata la Grande Guerra Patriottica del 1941-45, in cui morirono circa 27 milioni di cittadini.

Putin ha ripetutamente paragonato quella che ha definito la sua "operazione militare speciale" in Ucraina - che definisce una battaglia contro i nazionalisti di ispirazione "nazista" - alla sfida che l'Unione Sovietica affrontò quando Hitler invase nel 1941.

Kiev dice che questo è assurdo e accusa la Russia di comportarsi come la Germania nazista conducendo una guerra di aggressione non provocata e conquistando il territorio ucraino.

Putin, il suo ministro della Difesa e altri alti funzionari dovrebbero essere presenti alla parata della Piazza Rossa, che di solito comprende carri armati, lanciamissili intercontinentali e truppe in marcia.

Tuttavia, riflettendo le maggiori preoccupazioni per la sicurezza causate in parte dagli attacchi dei droni sul territorio russo dell'ultima settimana, le autorità hanno annullato il tradizionale sorvolo.

Ci sono state anche segnalazioni di un minor numero di soldati e meno materiale militare che si uniranno alla parata di quest'anno poiché il conflitto ucraino richiede un pesante tributo a uomini e attrezzature.