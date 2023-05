Le impressionanti immagini dell'Iron Dome, l'avanzatissimo sistema antimissile di Israele

Iron Dome, la “Cupola di Ferro”, può operare di giorno e di notte, sotto condizioni meteo avverse, ed è in grado di rispondere a molteplici minacce simultaneamente. Il radar del sistema identifica il lancio del razzo, calcola la traiettoria, trasferisce quest'informazione al centro di controllo, che in seguito utilizza quest'informazione per determinare il luogo d'impatto previsto. Se il proiettile costituisce davvero una minaccia, il sistema spara un missile intercettore per provocare la detonazione del missile lontano dall'area d'impatto. Questo video non si riferisce agli scontri di questi giorni, è del 2021, a tutt'oggi secondo alcune fonti l'Iron Dome vanta una percentuale di successo del 90%.