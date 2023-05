Inondazioni anche in Spagna, sott'acqua la costa sud

Troppa acqua e tutta insieme, non solo in Italia.



Anche il sudest della Spagna è stato investito da piogge torrenziali che ieri hanno provocato gravi allagamenti lungo tutta la fascia costiera meridionale, da Valencia all'Andalusia.



In alcune regioni ha piovuto più in un giorno che in tutti i sei mesi precedenti, fa sapere il servizio meteo nazionale AEMET. Fino a ieri, questa primavera era stata la più arida mai registrata dal 1961, con grave allarme siccità non solo per l'agricoltura ma anche per l'acqua potabile: le piogge di queste ore, estremamente intense ma brevi, non cambieranno di molto la situazione.

Per precauzione, le autorità hanno chiuso scuole, università, trasporti e altri servizi pubblici. Numerose le chiamate ai servizi di emergenza per le case allagate, le strade chiuse, le automobili sommerse.

E le previsioni dicono che continuerà a piovere anche giovedì nelle aree più colpite, tanto che l'allerta inondazioni resta al massimo livello.