Le previsioni del tempo per domenica 28 maggio 2023

Le temperature massime sono in lieve aumento, in linea con la media del periodo. Più caldo in Pianura Padana, sulle regioni tirreniche, in Puglia e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Poche variazioni invece per le minime. Ventilazione che anche oggi sarà scarsa soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche, su quelle centrali adriatiche e sulle Isole Maggiori. Permane invece un po’ di vento di Maestrale lungo le coste della Puglia e, marginalmente, lungo la parte ionica della Calabria. I mari saranno quasi calmi e solo il basso Adriatico, il mar Ionio e, localmente lo Stretto di Sicilia, saranno mossi.