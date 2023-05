Le previsioni del tempo per domenica 21 maggio 2023

Temperature massime in aumento sulle regioni centrali soprattutto sul versante adriatico, stabili sul resto dell’Italia. Minime senza variazioni importanti. Venti in lieve attenuazione. Al Nord saranno nord-orientali, deboli, ma con rinforzi sull’area ligure. Deboli variabili sulle aree adriatiche. Moderati orientali sul resto del Paese con qualche rinforzo di Grecale in area ionica. Mari da poco a molto mossi.