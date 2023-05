Le previsioni del tempo per giovedì 18 maggio 2023

NORD E CENTRO

Al Nord nuvolosità e possibili piogge sparse su Alpi e Appennino, in peggioramento serale a partire dal Nordovest. Tempo migliore sulle restanti regioni settentrionali con spesse velature e stratificazioni nuvolose. Le temperature al Nord non subiranno variazioni significative. Ancora instabilità sulle regioni centrali tirreniche con fenomeni sparsi, specie su Toscana e zone interne di Umbria e Lazio. Tempo migliore con possibili schiarite sulle regioni centrali adriatiche. Temperature stazionarie o in leggero aumento al Centro.

SUD E ISOLE

Al mattino saranno ancora possibili piogge residue su coste Campane e litorali Tirrenici Lucani e Calabresi, nonché su coste Molisane. Nel pomeriggio, invece, si verificheranno rovesci e qualche temporale su Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Cosentino Ionico, Crotonese e aree interne della Sardegna. Sulle isole maggiori si verificherà, durante la giornata, il transito di nubi medio-alte che potrebbero provocare, al più, qualche isolata e debolissima pioggia sulla Sicilia in mattinata. Le temperature minime subiranno poche variazioni, con lievi diminuzioni su Sardegna e Sicilia; le massime sono previste in generale leggero rialzo.