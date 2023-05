Le previsioni del tempo per giovedì 25 maggio 2023

NORD e CENTRO

Tempo ancora instabile al Nord, con fenomeni anche temporaleschi, specie sul Nordovest e, in genere, in prossimità dei rilievi Appenninici e Alpini. Sulle regioni centrali sviluppo di nubi e temporali pomeridiani che, dalla dorsale appenninica, si sposteranno rapidamente verso le regioni Tirreniche. Tempo migliore sulle regioni Adriatiche. Temperature in generale calo.

SUD E ISOLE

Sulle isole maggiori, per tutta la giornata, si verificherà il passaggio di nubi medio-alte. Altrove al mattino sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si avrà la formazione di nuvolosità cumuliforme su tutte le zone interne con rovesci e temporali in particolare sui territori interni di Sardegna e Campania, su nordovest della Sicilia, mentre i fenomeni saranno isolati su Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature minime in generale lieve rialzo tranne sulle zone interne del Sud Peninsulare dove saranno stazionarie. Le temperature massime subiranno poche variazioni.