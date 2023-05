Le previsioni del tempo per martedì 23 maggio 2023

NORD: Al Nord torna il bel tempo: il cielo si presenterà sereno quasi ovunque sin dal mattino e le temperature sono previste in sensibile aumento con valori massimi superiori a 25 °C nelle principali città della Pianura Padana. Locali addensamenti pomeridiani interesseranno le zone di confine del settore centrale dell’arco alpino dove non si esclude la possibile formazione di locali acquazzoni. La ventilazione sarà debole ed i mari poco mossi.

CENTRO: Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, nel pomeriggio si prevede un’accentuazione dell’instabilità atmosferica in prossimità dell’Appennino con la formazione di nubi che sulle montagne dell’Abruzzo potrebbero dar luogo a locali acquazzoni o temporali. Temperature massime in sensibile aumento con valori decisamente gradevole durante le ore centrali della giornata.

SUD e ISOLE: Al Sud e sulle isole ci aspettiamo tempo variabile, con un inizio di giornata accompagnato da cielo sereno o poco nuvoloso seguito da un aumento della nuvolosità durante le ore centrali della giornata, specie nelle aree interne, dove ci aspettiamo rovesci e piovaschi sparsi. In serata sono attesi nuovi miglioramenti. Le temperature massime sono previste in generale aumento.