Le previsioni del tempo per mercoledì 24 maggio 2023

NORD e CENTRO: Sulle regioni centro-settentrionali torna ad indebolirsi l’anticiclone per l’arrivo di aria più fresca e instabile in quota: dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi su Alpi, Prealpi e Appennino con rovesci e temporali in estensione serale anche in Val Padana: fenomeni localmente intensi sulle medio-alte pianure e a ridosso delle aree alpine, anche con possibili grandinate. Temperature massime in lieve calo, ma ancora molto miti.

SUD e ISOLE: bel tempo su tutto il meridione, con cielo sereno o poco nuvoloso, sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, in particolare lungo i versanti tirrenici, associate a rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali della giornata. Venti deboli variabili, brezze lungo le coste. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.