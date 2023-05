Le previsioni del tempo per sabato 20 maggio 2023

Nord e Centro

Al nord, molte nubi con piogge diffuse sul settore occidentale; fenomeni meno estesi su quello orientale con schiarite sulla Romagna. Temperature in lieve diminuzione.



Sulle regioni centrali, nuvoloso o molto nuvoloso sul versante tirrenico con nubi in aumento anche su quello adriatico entro sera con piogge in arrivo su tutte le regioni. Calo della temperatura



Sud

Condizioni meteo in sensibile peggioramento al sud e sulle isole maggiori con rovesci e temporali che tenderanno ad estendersi a tutte le regioni entro le ore pomeridiane. Possibili nubifragi sulla Calabria e la Sicilia ionica. Precipitazioni abbondanti sulla Sardegna orientale. Temperature in calo. Venti moderati o forti dei quadranti orientali