Le previsioni del tempo per venerdì 26 maggio 2023

NORD: giornata caratterizzata da una maggiore nuvolosità sui settori alpini e prealpini con piogge e temporali che tra il tardo pomeriggio e la prima serata potranno estendersi alle pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Venti deboli variabili. Temperature in aumento con valori massimi compresi fra 26 e 28°C.

CENTRO: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sia sul versante adriatico che su quello tirrenico. Da segnalare tuttavia nel pomeriggio un temporaneo aumento delle nubi sui settori interni appenninici con la possibilità di locali acquazzoni o brevi temporali. Venti in rinforzo da NO sul versante adriatico, deboli variabili altrove. Temperature in aumento con massime comprese fra 25 e 28°C.

SUD E ISOLE: condizioni meteo ancora caratterizzate da instabilità diurna, ovvero da rovesci e temporali da calore in sviluppo sui rilievi nelle ore centrali della giornata, sia sulle isole maggiori che sulle regioni peninsulari, e su queste ultime nel corso del pomeriggio e della sera arriveranno anche su pianure e coste tirreniche. Meglio il lato adriatico. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da nord sulle peninsulari, mari solo localmente mossi. Temperature minime in larga parte comprese tra 14°C e 17°C, massime tra 20°C e 24°C con punte anche superiori su Puglia Campania Sicilia e Sardegna.