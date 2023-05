Le previsioni del tempo per venerdì 5 maggio 2023

Nord

Si rinforza un campo di alta pressione garanzia di una giornata maggiormente stabile e in gran parte soleggiata sulle nostre regioni settentrionali. Cielo pertanto poco nuvoloso ad eccezione di maggiori annuvolamenti in sviluppo sui settori alpini, sui quali tra il pomeriggio e le prime ore serali non sono esclusi locali acquazzoni o brevi temporali. Venti deboli variabili, temperature in aumento con valori massimi compresi fra 22 e 26°C.

Centro

L’anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo centrale garantisce una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo sulle regioni del Centro Italia. Da segnalare soltanto il transito di nubi alte e sottili di scarsa consistenza ma prevarrà comunque il sole. Venti in prevalenza deboli, a tratti moderati da NO sul versante Adriatico. Temperature in aumento con valori massimi compresi fra 23 e 25 °C.

Sud e Isole

Alta pressione in rinforzo torna a garantire tempo stabile su tutto il settore. Previsto cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera durata della giornata.

Venti fino a moderati settentrionali sulle coste ioniche, deboli variabili altrove, localmente a regime di brezza. Mari generalmente poco mossi, fino a mossi basso Adriatico, Stretto di Sicilia e Ionio.

Temperature in ulteriore rialzo, al mattino in larga parte comprese tra 12°C e 16°C, nelle ore centrali tra 18°C e 22°C con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.