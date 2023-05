Le previsioni meteo di martedì 2 maggio 2023

NORD E CENTRO: Al NORD molte nubi su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge diffuse e persistenti, tempo in miglioramento su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Al CENTRO nubi e piogge con possibile formazione di temporali più probabili su Marche e Abruzzo.

SUD E ISOLE: Al Sud e sulle Isole ci aspettiamo condizioni di generale maltempo con nubi irregolari e precipitazioni che potranno anche essere intense e abbondanti, localmente anche violente e a carattere temporalesco, in special modo sulla Sicilia e sulla Calabria. Le temperature massime risulteranno in calo sulle due isole maggiori e in lieve rialzo sulle regioni peninsulari.