Le previsioni meteo di mercoledì 10 maggio 2023

NORD E CENTRO:

Sulle regioni centro-settentrionali intensa perturbazione in transito con piogge, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità tra Est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Marche. Dal pomeriggio tendenza a graduali schiarite al Nordovest e sull’alta Toscana, ma non mancheranno locali temporali pomeridiani sulle Alpi piemontesi. Temperature massime in diminuzione, specie al Nordest e sul medio versante adriatico.

SUD E ISOLE:

cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con rovesci e temporali diffusi, in attenuazione dalle ore centrali sulla Sardegna ed in serata sulla Sicilia. Ventilazione generalmente debole o moderata, di direzione variabile; venti forti occidentali solo sulla Sardegna, in rinforzo a burrasca in serata. Temperature in calo, sia le minime che le massime.