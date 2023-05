Le previsioni del tempo di mercoledì 3 maggio 2023

NORD e CENTRO:

Sulle regioni settentrionali residua nuvolosità in mattinata su Emilia-Romagna e Nordest ma con ampie schiarite dal pomeriggio; sereno o poco nuvoloso al Nordovest. Temperature in deciso aumento nei valori massimi. Sulle regioni centrali ancora spiccata instabilità con rovesci sparsi tra basse Marche, Abruzzo e Lazio, in graduale esaurimento entro sera; tendenza a maggiori schiarite tra Toscana e Umbria. Temperature in rialzo nei valori massimi pomeridiani.

SUD E ISOLE:

tempo perturbato con molte nubi e piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti ed intense sulle regioni joniche peninsulari. Qualche schiarita sulla Sardegna. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Temperature in calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi ed al di sotto delle medie del periodo.