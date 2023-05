Le previsioni del tempo per sabato 13 maggio 2023

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali, nuvoloso con piogge diffuse nella prima parte del giorno, specie su Piemonte ed Emilia; in serata schiarite sul Triveneto. Temperature stabili, massime tra 16 e 21 gradi. Al centro, tendenza a progressivo peggioramento con precipitazioni estese tra pomeriggio e sera anche a carattere temporalesco. Temperature in calo, massime tra 17 e 20.

Sud e Isole

Tempo in peggioramento al sud e sulle isole maggiori. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse fin dal mattino sulla Sardegna, la Sicilia orientale e i settori tirrenici, in estensione al resto delle regioni nel corso della seconda metà di giornata. Fenomenologia localmente di forte intensità sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento e valori massimi in genere compresi tra 18°C e 23°C. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali