Le previsioni del tempo di sabato 6 maggio 2023

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali, nubi a tratti su Alpi e Prealpi con qualche rovescio in estensione anche all’Emilia. Maggiori schiarite altrove. Temperature in aumento, con valori tra 22 e 27. Al centro, cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino con possibili rovesci e temporali pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25.

Sud e Isole

Al sud e sulle isole tempo stabile e prevalentemente soleggiato fatta eccezione per locali addensamenti nuvolosi sul versante tirrenico ma senza precipitazioni. Temperature in aumento e valori massimi in genere compresi tra 20°C e 26°C con locali picchi fino a 28°C/30°C sulle piane interne e occidentali della Sardegna. Venti tendenzialmente deboli e a regime di brezza.