Le previsioni del tempo di martedì 9 maggio 2023

NORD

Al Nord molte nubi fin dal mattino su Alpi, Prealpi e pianura piemontese con piogge in estensione nel pomeriggio ad Emilia occidentale, alto Veneto, Lombardia e Liguria. Temperature massime in diminuzione in particolare in montagna.

CENTRO

Al Centro ampie schiarite al mattino con tendenza a peggioramento nel corso del pomeriggio quando si formeranno dei temporali a partire dalla Toscana, mentre il tempo si manterrà più stabile in prevalenza soleggiato su Marche, Abruzzo e Molise. Scirocco in intensificazione.

SUD e ISOLE:

Al Sud e sulle isole è prevista della nuvolosità sparsa a cui saranno associate possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche. Le temperature risulteranno senza variazioni di rilievo sulle regioni adriatiche, in calo in Sicilia e in ulteriore aumento su Sardegna e regioni tirreniche.