Imran Khan, l'ex stella del cricket nella polvere: arrestato con l'accusa di corruzione

Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è stato arrestato mentre era in udienza in tribunale a Islamabad . Subito sono scattate le proteste in molte città.

Secondo il New York Times l'arresto ha intensificato la resa dei conti tra i potenti militari pakistani e il signor Khan, portando il Paese in un territorio politico inesplorato. Sebbene i leader pakistani abbiano già affrontato situazioni simili in passato, mai nessuno come Khan ha sfidato in modo così diretto - e con un sostegno popolare di massa - l'esercito, che per decenni è stato la mano invisibile che “gestiva” il potere dietro il governo.

Le tensioni politiche sono in corso da mesi, poiché Khan, ex stella populista del cricket rimossa dal suo incarico lo scorso anno, ha accusato i militari e l'attuale governo di cospirare contro di lui. Sia i militari che i funzionari governativi negano queste affermazioni.