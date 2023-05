Il volto di Francisco Oropeza, il killer che ha sterminato una famiglia in Texas

È stato arrestato al termine di una caccia all'uomo durata quattro giorni in Texas l'uomo accusato di avere ucciso 5 vicini vicino Houston. Lo sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers, ha riferito che Francisco Oropeza, 38 anni, è stato trovato nascosto nell'armadio di casa, sotto una pila di biancheria, dopo che gli agenti sono intervenuti a seguito di una soffiata. L'arresto è avvenuto non lontano dal luogo della sparatoria, a circa 30 chilometri dalla casa dell'uomo nella cittadina rurale di Cleveland. È qui che venerdì poco prima di mezzanotte ora locale l'uomo era andato dai vicini con un fucile e aveva sparato contro di loro dopo che gli era stato chiesto di allontanarsi anziché sparare in cortile perché gli spari stavano tenendo sveglio un bambino. Fra le vittime c'è un bambino di 9 anni.