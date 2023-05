Ostilità, indifferenza e un tocco di humour: le voci dei londinesi che sabato faranno altro

Mentre già da qualche giorno molti fan della famiglia reale sono accampati lungo il percorso pronti a celebrare l’incoronazione di Carlo III , non tutti a Londra fremono in attesa di una cerimonia che torna dopo settanta anni.

A Whitechapel, un quartiere popolare di storica immigrazione nella zona est della capitale, dove l’agenzia di stampa Reuters ha raccolto queste voci, le opinioni variano tra una aperta ostilità nei confronti della famiglia reale, una disincantata curiosità e l’indifferenza.

In questa parte della città la vita scorrerà più o meno come sempre, molti lavoreranno o studieranno.

Per alcuni i costi e lo sfarzo della cerimonia sono inopportuni: "Con tante persone che lottano per pagare le bollette e si trovano ad affrontare molte perdite, è un po' scoraggiante vedere in TV tante risorse e tanti soldi che vengono dati a questa famiglia”, dice una giovane studentessa di odontoiatria.

Nel regno Unito, nonostante la grande copertura mediatica dell’evento , i sondaggi suggeriscono un diffuso disinteresse del pubblico per l’evento.

Un sondaggio di YouGov del mese scorso ha rivelato che solo il 33 per cento degli intervistati era interessato alla cerimonia. Secondo un altro effettuato la settimana scorsa il 48 per cento era intenzionato a guardarlo in televisione, a fronte del 46 per cento di contrari.

"Sabato staccherò completamente la spina e andrò a stare nella natura per tutto il giorno, con il telefono spento. Quindi non celebrerò", dice Justin Hackney, film-maker di professione. "Ma so che mia madre lo farà, perché è speciale per lei, perché era speciale per mia nonna".

E infine, alla domanda, che cosa farà sabato? Virginia Brown, insegnante di pilates di 66 anni, risponde icastica: “Oh, probabilmente giardinaggio, se il tempo è bello".