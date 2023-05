L'incursione della legione "Libertà della Russia" così come riportata dai partigiani russi - VIDEO

Arriva anche il punto di vista dei partigiani russi sull'attacco a Belgorod. Le immagini sono riprese dall'alto, probabilmente dai droni e mostrano quella che sarebbe l'incursione della legione “Libertà della Russia” nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Il video, pubblicato sulla pagina Telegram del gruppo, fornisce immagini di uomini a piedi e su mezzi corazzati che si muovono tra le campagne dell'area, nascondendosi dagli occhi dei russi. Dopo essersi avvicinati a una casa e aver fatto fuoco, i filoucraini la fanno esplodere, segnalando con un "-1" ogni nemico che avrebbero eliminato.

“Filmati che dimostrano la codardia e la mancanza di professionalità delle truppe di Putin” sottolineano i soldati della Legione Libertà della Russia. “Il video contiene filmati di una compagnia di fucili a motore che si nasconde in edifici residenziali abbandonati di residenti locali. Volevano giocare a nascondino, ma i nostri artiglieri giocano meglio. Ci sono anche attrezzature distrutte e danneggiate che non viaggeranno più lungo le strade russe per distruggere le città ucraine”.