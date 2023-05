L'Italia rimpatria 750 reperti trafugati a Londra

Secondo il Ministero della Cultura italiano l'insieme dei reperti, databili complessivamente tra l'VIII secolo a.C. e il Medioevo, e il cui valore è stimato in 12 milioni di euro, offre uno spaccato delle molteplici produzioni dell'Italia antica e le sue isole.

Il commento dell'archeologa Sara Neri: "Possiamo dire che questo recupero, o meglio questa riacquisizione, fa parte di un percorso trentennale che ha permesso all'Italia di riappropriarsi del suo patrimonio disperso"

Tra i pezzi di maggior pregio esposti a Castel Sant'Angelo, una tavola tripode in bronzo, due teste equine, alcune teste virili in marmo di età imperiale e un affresco raffigurante un tempietto, probabilmente tratto da una residenza vesuviana.

Il ministero della Cultura italiano ha dichiarato che i manufatti rubati sono stati recuperati dopo lunghe trattative con i liquidatori della Symes Ltd, società inglese in liquidazione, che apparteneva a un mercante d'arte, Robin Symes, rivelato infine essere un trafficante di beni culturali.

I beni recuperati comprendono un sarcofago in piombo, frammenti pavimentali di epoca medievale, vasi, gioielli in oro, argento e bronzo e 26 collane ricostruite in oro, argento e bronzo.