Littizzetto diventa la Venere di “Open to Meraviglia”: entra in studio coi capelli scarmigliati

Luciana Littizzetto si è presentata a “Che tempo che fa” in versione Venere di Botticelli di “Open to Meraviglia”, la campagna del Ministero del Turismo realizzata per promuovere i “siti” del nostro Paese. Stupito Fabio Fazio che se la ride, sta al gioco e fa da spalla. “Sono venuta a promuovere i programma Rai”, scherza la comica. L'intervento ironico è tutto da ridere.