Lo spettacolo del "Manhattanhenge” a New York

Tramonti mozzafiato a New York in questi giorni: è il momento del "Manhattanhenge”.

Impropriamente chiamato anche Solstizio di Manhattan, il “Manhattanhenge” è l’effetto che si crea quando il Sole al tramonto si allinea perfettamente con la griglia stradale sull’asse est-ovest, nel cuore della ”Grande Mela".

Il termine fa riferimento a Stonehenge, il celebre monumento neolitico allineato in direzione dell'alba del solstizio d'estate e del tramonto del solstizio d’inverno.

Al preistorico sito del Wiltshire in Inghilterra dice di essersi ispirato Neil deGrasse Tyson, astrofisico dell'American Museum of Natural History, che lo ha descritto per la prima volta nel 1997 sulla rivista Natural History.

Al posto del cerchio di pietre, il suggestivo canyon creato dalle linee parallele di grattacieli di acciaio, vetro e cemento.

I tramonti e le albe si allineano su New York due volte all'anno, in date equamente distanziate dal solstizio d'estate e dal solstizio d'inverno. Gli allineamenti al tramonto si verificano intorno al 28 maggio e al 13 luglio. Gli allineamenti all'alba si verificano intorno al 5 dicembre e all'8 gennaio.

Secondo il piano urbanistico del 1811, la griglia stradale della maggior parte di Manhattan è ruotata di 29 gradi in senso orario rispetto all’asse est-ovest. Di conseguenza, quando l’azimut del tramonto è di 299 gradi (cioè 29 gradi a nord del vero ovest) il tramonto si allinea alle strade della griglia.

Lo spettacolo del “Manhattanhenge” è visibile lungo molte strade tra cui la 14a, 23a, 34a, 42a e 57a strada.

Uno dei punti di osservazione privilegiati è il Tudor City Bridge sulla 42esima che in queste occasioni si affolla di fotografi.

Le date precise di “Manhattanhenge” dipendono dalla data del solstizio d'estate, che varia di anno in anno intorno al 21 giugno.

Si parla di "sole pieno" quando il disco solare appena interamente sopra l'orizzonte, mentre "mezzo sole" quando il disco solare parzialmente nascosto sotto l'orizzonte.

Quest'anno il fenomeno il “mezzo sole” si è verificato il 29 maggio alle ore 20:13 ET e si ripeterà il il 13 luglio mentre il “sole pieno” si avrà il 30 maggio alle 20:12 ET e il 12 luglio alle 20:20 ET.

“Uno spettacolo raro e bellissimo”, scrive Neil deGrasse Tyson sul sito dell'American Museum of Natural History, ironizzando sui significati esoterici che vengono attribuiti a certi ritrovamenti archeologici: “Si dà il caso che questi due giorni corrispondano al Memorial Day e all'All Star break del baseball. I futuri antropologi potrebbero concludere che, attraverso il Sole, il popolo che si chiamava Americano adorava la guerra e il baseball”.