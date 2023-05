Mahmood fa sua “Image”: il pubblico in religioso silenzio esplode nel finale

Emozionato, su un palco già conosciuto a Tel Aviv e Torino, Mahmood torna all'Eurovision Song Contest 2023 come ospite: primo italiano a essere invitato come ospite fuori concorso in un'edizione all'estero. Canta “Imagine”, l'inno alla pace: il brano iconico di John Lennon. E lo fa a modo suo, con la sua voce: unica. Come in una bolla, l'esibizione è volutamente rispettosa, accompagnata dalla BBC Philharmonic orchestra. Inizia e finisce nello stesso modo, a cambiare è la risposta del pubblico che dal religioso silenzio si scatena in un boato di acclamazione.