Faenza, uno dei centri più colpiti dal maltempo, a Rainews24 il sindaco Massimo Isola

"Siamo oltre dieci metri sul livello abituale". Così il sindaco di Faenza Massimo Isola in merito alla situazione dei fiumi che hanno rotto gli argini in più punti esondando e inondando parte della città. "Da questa mattina abbiamo la presenza di una trentina di Vigili del Fuoco provenienti dal Veneto che resteranno con noi 48 ore. Saranno ore complesse: abbiamo centinaia di persone che nell'immediato non potranno tornare a vivere nel quartiere allagato".