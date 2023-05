Milano, picchiata dai vigili con manganelli e spray al peperoncino

Sono in corso accertamenti dopo la diffusione sui social di un video dove si vedono alcuni agenti della Polizia Locale di Milano che tentano di bloccare e ammanettare una donna utilizzando lo spray al peperoncino e colpendola più volte con il manganello.

La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita. Il video sarebbe stato girato in zona Bocconi.

Il Comune: "Stiamo facendo tutte le verifiche per capire cosa è successo quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti. La Polizia Locale è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura"