Maria Giovanna Maglie a TV Talk: “I politici usano la televisione, la tv scimmiotta e si adegua”

Correva il 2018 e Maria Giovanna Maglie bacchettava il “modo di fare televisione” o meglio il metodo di raccontare la Politica in televisione. Durante “TV Talk”, il programma Rai condotto da Massimo Bernardini, la giornalista a domanda risponde: “I politici usano la tv e l'hanno sempre usata. Il problema è come la televisione scimmiotta e si adegua alle richieste e ai loro tempi. Va di moda correre dietro ai politici ed è un metodo maleducato. La tv dovrebbe informare su come si muove la Politica, la responsabilità è di chi la televisione la fa, e al momento non vedo un grande slancio”.