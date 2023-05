Il pensiero agli alluvionati, Meloni: “Troveremo anche in Europa le risorse necessarie"

“L’Emilia Romagna è una locomotiva e se si ferma non possiamo mantenere i buoni parametri economici”. In collegamento con il Festival dell’Economia di Trento, Giorgia Meloni torna sull’emergenza maltempo. Rivendica lo sforzo del governo per reperire gli oltre 2 miliardi di euro del primo intervento e ricordando la visita con von der Leyen nelle zone alluvionate, assicura: “Troveremo anche in Europa le risorse necessarie, a partire dall’attuazione del fondo di solidarietà”.