Mattarella a Napoli a Castel Capuano: "Indipendenza delle toghe patrimonio irrinunciabile"

“Sono molto lieto di partecipare alla presentazione dell'attività formativa organizzata per il 2023 dalla Scuola superiore, anche perché coincide con l'inaugurazione della sua terza sede” ha dischiarato il presidente Sergio Mattarella.

"La scelta di Castel Capuano assume grande significato sotto il profilo della storia del diritto. E', infatti, tradizionalmente, sede giudiziaria. Già nel 1540 con le Corti di Giustizia, civili e criminali. Dal 1861 e fino a non molti anni addietro è stato sede degli uffici giudiziari di Napoli".

"In questi ambienti si è affermata l'importante Scuola dei giuristi napoletani, che affonda le proprie radici nella prima università 'laica' istituita, nel 1224 da Federico II, con lo scopo dichiarato di 'formare' il gruppo dirigente necessario per il governo dello Stato", ricorda Mattarella.

"E' indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato".

"Riprendendo uno spunto proposto dal Presidente Lattanzi, vorrei sottolineare come le sentenze siano pronunciate 'in nome del popolo italiano' non perché i magistrati siano chiamati a rispondere di fronte ad esso delle decisioni assunte ma perché la giustizia va resa solo in base alla legge e al diritto, nazionale, europeo e sovranazionale, risultato delle espressioni di sovranità popolare tramite l'esercizio della funzione legislativa".

Il presidente della Repubblica ha ricordato una pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite nella quale "ha ribadito che 'La funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa. Nel quadro degli equilibri costituzionali i giudici sono appunto "soggetti soltanto alla legge". Il che realizza l'unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima. In queste considerazioni si ritrova l'essenza dell'indipendenza della Magistratura come patrimonio irrinunziabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale".