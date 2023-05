Mattarella: "La ripresa dell'Emilia Romagna è interesse nazionale, sarò al vostro fianco"

“Vorrei soltanto darvi questa assicurazione in aggiunta a quella che il governo ha dato con convinzione: non sarete soli. Voi e i vostri concittadini avrete accanto le istituzioni nazionali e, per quanto mi riguarda, io sarò al vostro fianco”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nella sala consiliare del Municipio di Faenza, in provincia di Ravenna, nell’ultima tappa della sua visita nei luoghi colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna.

“Sarò al vostro fianco”

"È un'opera di grande portata che abbiamo davanti, ma non l'avete davanti voi, l'abbiamo davanti tutti noi perché questa è la condizione che consentirà di riprendere appieno l'attività, il ritmo, la consueta produttività di questa Regione e la sua vita sociale, civile e culturale".

"Questo è un territorio fondamentale. La nostra economia, il nostro Paese, nei suoi vari risvolti, ha qui un elemento fondamentale, in questa Regione e nella Romagna vi è una spinta all'attività produttiva, alla vita sociale, al turismo del nostro Paese che è di assoluta priorità. Per questo è interesse nazionale la ripresa di questo territorio" ha sottolineato il Capo dello Stato.

"Io vorrei soltanto darvi questa assicurazione, in aggiunta a quella che il Governo ha dato con convinzione: non sarete soli, voi e i vostri concittadini avrete accanto le istituzioni nazionali e per quanto mi riguarda io sarò al vostro fianco". Mattarella ha rilevato ancora che "il Governo ha subito destinato somme rilevanti come primo intervento. Certamente ne seguiranno altri e avete intorno la piena solidarietà di tutto il Paese e io sarò accanto al Governo per sostenere senza pause e senza alcuna incertezza il sostegno per la ripresa piena".

“Italia, più forte nelle emergenze”

Il Capo dello Stato ha rimarcato che "le istituzioni nazionali e il Governo innanzitutto hanno questo obiettivo come fondamentalmente importante. Dovete avere la certezza che questo continuerà anche a riflettori spenti anche quando l'evento drammatico scomparirà dalle cronache televisive o dalle prime pagine dei giornali. Non vi saranno pause nell'attenzione, non vi saranno, non dico dimenticanze, ma intervalli nell'esigenza di sospingere concretamente e velocemente la ripresa".

Mattarella ha rimarcato ancora che "c'è un pericolo da evitare" che è "la tentazione di abbandonare, di arrendersi. Questo non fa parte della tradizione della Romagna ma le condizioni che si sono create potrebbero creare questo rischio che va assolutamente scongiurato e lo si scongiura con tempi veloci di rilancio e di ripresa, con la concretezza veloce della ripresa e del riavvio". Mattarella ha sottolineato l'opera dei volontari e rimarcato che "la solidarietà che si è sviluppata e messa in campo non è un dato estraneo al nostro Paese è un carattere dell'Italia che emerge con forza più evidente nei momenti dell'emergenza e delle difficoltà".