Meloni alle opposizioni: "Stop instabilità, spero condivisione"

"Chiusura su presidenzialismo, minore contrarietà su premierato". "Sì al dialogo sulle riforme" con una apertura (poi ridimensionata) sulla Bicamerale, ma si deve risolvere il problema della "fortissima instabilità" del sistema politico italiano. Dopo la giornata di incontri con le forze di opposizione, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto alle forze di opposizione il suo obiettivo: fare le riforme, trovando un forma istituzionale che rinnovi il paese, senza mettere - per ora - paletti sull'architettura che dovrà essere adottata. "Possiamo immaginare un modello italiano, noi non siamo innamorati di un modello in particolare", dice la premier chiudendo la giornata di fronte ai giornalisti quando sono quasi le 21. Obiettivi sono la governabilità (su cui sembra sfondare una porta aperta) e maggiori poteri all'esecutivo, su cui invece registra la frenata di tutte le forze, ad eccezione del Terzo Polo che le offre la prima sponda.