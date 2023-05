Gli alluvionati a Giorgia Meloni: "Qui non è mai venuto nessuno, neanche il sindaco"

Per la premier Giorgia Meloni, oggi in visita in Emilia-Romagna, non sono mancati momenti intimi, di incontro diretto con le popolazioni colpite dall'alluvione che ha devastato il territorio romagnolo: in visita da questo pomeriggio nelle aree interessate dalle forti piogge dei giorni scorsi, il capo del governo non si è sottratta a momenti di incontro e scambio di battute e selfie con i tanti cittadini che l'hanno incrociata lungo il suo percorso (a bordo di un'auto, accompagnata da una piccola delegazione).

In questo video, pubblicato su Facebook da Alberto Albonetti, si vede la presidente del Consiglio con le galosce ai piedi, abbracciare e salutare alcuni cittadini, mentre l'autore del filmato ripete: “Qui non era mai venuto nessuno, neanche il sindaco di Ravenna”.