Meloni: "Mai visti in passato interventi di emergenza da 2 miliardi"

Il governo approva il decreto maltempo per l'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche . “Molte misure, prime importanti risposte ai territori”, spiega la presidente del Consiglio, con uno stanziamento di oltre due miliardi. Prevista la sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto, un fondo di 20 milioni per la continuità didattica, e la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni, che sarà coperta con 580 milioni. Inoltre, una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, vale 300 milioni. La Farnesina ha previsto 700 milioni per le imprese esportatrici a valere sul fondo Simest.