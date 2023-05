Messina, momenti di paura per la frana a San Fratello: enormi massi sfiorano le abitazioni

Tanta paura ma per fortuna non ci sono state vittime, solo danni ad auto in sosta. Una signora, che si trovava a transitare in auto lungo la strada, è riuscita a uscire dall'abitacolo qualche istante prima. Poi enormi sassi hanno di fatto interrotto la viabilità e sfiorato le abitazioni a ridosso del costone roccioso. Tragedia sfiorata, dunque, a San Fratello, dove trenta immobili sono già stati evacuati. Nel frattempo è stato disposto l'intervento dei rocciatori per esplorare il fronte della frana e valutare quindi i provvedimenti per la messa in sicurezza del costone roccioso.