Met Gala, Serena Williams annuncia: “Sono incinta”. L'ex tennista aspetta il secondo figlio

Serena Williams, sul tappeto rosso del Met Gala di New York, ha rivelato di essere incinta. L'ex campionessa statunitense ha preso tutti in contropiede e orgogliosa ha mostrato il pancione in favore dei fotografi. La leggenda del tennis, 41 anni, con indosso un abito Gucci nero, è in attesa del secondo bambino. Su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Alexis Ohanian (Il padre): “Ero così eccitata quando Anna Wintour ci ha invitato al Met Gala”.