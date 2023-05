Mikael Ymer spacca la racchetta sulla sedia dell'arbitro: squalificato. Il buu del pubblico

Mikael Ymer è in campo contro il francese Arthur Fils negli ottavi di finale dell'evento ATP 250. A un certo punto, il 24enne discute animatamente con l'arbitro di sedia. “Perché non scendi a controllare?” dice l'atleta e il giudice di gara risponde di “No”. A quel punto il tennista svedese, numero 53 nella classifica mondiale, furioso, perde la testa e distrugge la racchetta sbattendola contro la sedia. Due colpi violenti, poi in mano gli rimane il manico e lo butta in mezzo al rettangolo di gioco conquistando la panchina. “Buu” dalla folla, mentre la regia inquadra lo squarcio provocato dal tennista. Squalificato, Ymer ha accettato la decisione e si è congratulato con Fils che è passato ai quarti di finale.