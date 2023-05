Il video del missile russo intercettato dalla contraerea ucraina nei cieli di Dnipropetrovsk

Il KH-101 è un missile da crociera entrato in servizio nel 2012, spinto da un turbojet TRDD-5A che gli permette di raggiungere la velocità di crociera di 700 km/h con punte di 970 km/h, ad una altezza dal suolo di 30 metri. Ciò è reso possibile grazie all’utilizzo di una mappa digitale precaricata in grado di seguire la conformazione del terreno nonché l’adozione del sistema GLONASS/INS per la correzione di traiettoria, con un range di 6-10 metri. Utilizzando sistemi ottico-elettronico e ad immagini all’infrarosso è in grado di seguire eventuali spostamenti del bersaglio, la gittata massima è dell’ordine dei 4.500 km, trasportando una testata convenzionale di 450 kg, con un CEP (Circular Error Probable) di 20 metri.