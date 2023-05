Missili colpiscono la città di Rehovot. Muore un uomo e 4 altre persone rimangono ferite

E' di un morto e 4 feriti il bilancio del razzo lanciato da Gaza e caduto su un palazzo a Rehovot, citta' a circa 30 km a sud di Tel Aviv. Immagini postate su Twitter mostrano danni all'edificio e un tappeto di detriti per terra in strada e sulle auto parcheggiate. Lo riportano i media locali.

La vittima, un uomo, è stato trovato ferito gravemente dai soccorritori sotto le macerie del palazzo ma è poi stato dichiarato morto. Una donna di 82 anni e' invece rimasta leggermente ferita dalle schegge di un razzo caduto fuori dall'abitazione in una cittadina nella regione di Sdot Negev. E' stata trasferita all'ospedale di Beersheba insieme a un 90enne per un grave attacco di ansia. Tra i feriti in Israele anche un bracciante agricolo straniero sui 30 anni nella regione di Eshkol.