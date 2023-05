Scia di fuoco nel cielo di Okinawa, ipotesi razzo cinese

La scia di fuoco nel cielo notturno sopra il Giappone meridionale potrebbe essere stata causata dai rottami di un razzo cinese: lo hanno riferito oggi le autorità giapponesi.

Mercoledì sera hanno cominciato a circolare sui social media alcuni video che mostravano delle palle di fuoco nel cielo di Okinawa.

L'Osservatorio astronomico nazionale del Giappone a Ishigaki ha riferito di aver osservato strisce di luce alle 20:33, ha detto un funzionario all'agenzia di stampa France Presse.

La Nippon TV ha contattato l’esperto di astronomia Fujii Daichi in merito al fenomeno. Secondo l’esperto si tratta molto probabilmente dei rottami del razzo cinese Long March 3B, lanciato nel novembre 2022; aggiungendo che il razzo per il dispiegamento dei satelliti doveva rientrare nell'atmosfera all'incirca nel momento in cui si sono verificati gli avvistamenti e lungo la traiettoria prevista.