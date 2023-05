Mistero sulla salute di Lukashenko, il presidente riappare in pubblico con voce roca e mano fasciata

Alexander Lukashenko è tornato a farsi vedere in pubblico in occasione della visita al centro di comando aereo dell'aeronautica. Accompagnato da alti ufficiali, il presidente della Bielorussia ha parlato ai suoi con un filo di voce mostrando sotto la giacca militare una fasciatura sulla mano sinistra. Una benda simile a quella che era stata vista sulla mano destra durante la parata al Cremlino. Nel video, Lukashenko si rivolge agli agenti con una voce insolitamente debole, concedendosi delle pause. Le immagini non fanno che alimentare dubbi sulle sue condizioni di salute.