Monterenzio, le frane spaccano in due il paese - Video

Ci sono le ruspe al lavoro sulla frana che ha spaccato in due Monterenzio, in provincia di Bologna. Ma la riapertura è ancora lontana: diverse frane infatti hanno colpito la strada principale che attraversa il paese e costeggia il fiume Idice, distruggendola completamente in un punto nevralgico, dove è impossibile passare in modo alternativo, a meno di guadare il fiume.