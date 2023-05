Morandi canta la sua canzone pacifista al Senato: "Non c'è censura, siamo in un Paese libero"

Una delle più celebri canzone pacifiste del panorama musicale italiano, "C'era un ragazzo che come me", ha dato spunto a Gianni Morandi per fare una riflessione sull'assenza di censura in Italia, durante il suo concerto in Senato nella cerimonia per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948).



Morandi ha cantato la sua "hit", datata 1966, al termine del quale ha ricordato che all'epoca "questa canzone è stata censurata. Si parlava di un popolo amico - ha osservato - accusato di uccidere i vietnamiti. Ci fu una interrogazione parlamentare, credo alla Camera, e poi fu censurata. Mi fa effetto - ha commentato - che oggi sono qui a cantarla. Queste cose non ci sono più, siamo in un Paese libero".



"Ho cantato in tanti posti nella mia vita, un po' da tutte le parti. Ma qui è la prima volta e un po' di emozione c'è. Volevo dirvi che quando è nato il Senato, l'8 maggio del 1948, io c'ero già, avevo già tre anni". Morandi non nasconde l'emozione dopo aver cantato “Un mondo d'amore” nell'aula di palazzo Madama.



Il cantante si è poi esibito in “Apri tutte le porte” e “Fatti mandare dalla mamma” e i parlamentari presenti si sono lasciati trasportare battendo le mani. Presenti ad ascoltare anche il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e diversi ministri