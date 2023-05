A Mosca oggi il Giorno della Vittoria, ma la parata è in tono minore

Alla vigilia, Mosca è invasa da bandiere rosse e simboli della Seconda Guerra Mondiale, che qui è nota anche come la Grande Guerra Patriottica.



Oggi è il giorno della parata militare che celebra il V-Day, la vittoria, un evento ufficiale di grande rilievo per il Paese che ha pagato il prezzo più alto nella lotta contro il nazismo, ma anche - da molti anni a questa parte - occasione per battere la grancassa della propaganda patriottica e nazionalista.

Putin ha sempre fatto leva su questa data per evocare lo spirito di sacrificio che aiutò l'allora Unione Sovietica a sconfiggere l'invasore tedesco nel 1945 e ancor più dopo l'inizio della “operazione militare speciale” in Ucraina.

E tuttavia, questa di oggi sarà una parata in tono minore.

Le misure di sicurezza sono strettissime, dopo gli attacchi via drone che sono arrivati persino sui tetti del Cremlino e che Mosca attribuisce a Kiev. Molte città e regioni russe hanno annullato o ridotto le celebrazioni, preoccupate di eventuali sabotaggi. Gli osservatori hanno anche notato nei giorni scorsi una minore presenza di truppe e mezzi militari nelle prove per la parata di oggi a Mosca.