Napoli campione, le lacrime di Khvicha Kvaratskhelia avvolto nella bandiera georgiana

Emozioni uniche per il Napoli neo Campione d'Italia e per i suoi protagonisti. All'alba dello storico terzo scudetto, si fa per dire visto che le celebrazioni dureranno a lungo, negli spogliatoi si è consumata la prima vera festa. Avvolto da una bandiera georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, però, non è riuscito a trattenere le lacrime e si è abbandonato al pianto. Il georgiano è stato uno dei protagonisti, insieme a Osimhen e agli azzurri, che hanno portato il Napoli al trionfo in campionato.