Nel paese delle piscine dove la siccità mette a rischio lo stile di vita

Per il sindaco Antoni Masana le restrizioni sono una "misura necessaria", ma per molti abitanti di Vacarisses, sobborgo a pochi chilometri a nord di Barcellona, le piscine sono solo un capro espiatorio. Il tema caldo è lo spreco di risorse idriche in un periodo di prolungata siccità.

Vacarisses è famoso in Spagna per il numero di piscine. Quelle registrate sono più di 1.500, una ogni cinque residenti circa, contro una media nazionale di una ogni 37.

Negli anni '70, molti hanno scelto questa piccola cittadina con vista sul Montserrat per realizzare il sogno di una casa con piscina e giardino dove trovare sollievo nelle lunghe e calde estati spagnole.

Questo tipo di sviluppo urbanistico, spiega il sindaco, è nato durante il regime franchista ed è proseguito anche dopo portando all’espansione di quartieri in cui il modello di casa con piscina e giardino era la regola e dove “il consumo idrico è ovviamente superiore a quello di un appartamento”.

Ora questo stile di vita è minacciato dalla carenza d’acqua che costringe le autorità a ricorrere a misure sempre più severe, comprese le restrizioni al riempimento delle piscine.

La Catalogna è una delle regioni della penisola iberica dove la siccità ha colpito più duramente, con alcuni bacini idrici ad appena il 7% della capienza.

Secondo l'agenzia meteorologica AEMET, lo scorso aprile è stato il più caldo e il più secco in Spagna dal 1961, quando è iniziato il monitoraggio.

Una legge che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni impedirà ai residenti di riempire le piscine. La legge non si applicherà a quelle pubbliche o agli hotel.

Un problema per gli abitanti di Vacarisses che già l’anno scorso durante l’estate, una delle più calde mai registrate, hanno sopportato interruzioni dell'acqua di 16 ore.

La gestione delle risorse idriche in piena siccità sta diventando un tema politico rovente in vista delle elezioni regionali e amministrative a fine maggio e del voto politico nazionale in autunno, con gli agricoltori e le industrie a contendersi una risorsa sempre più scarsa.

E mentre per il sindaco la sfida è “adattare questo modello (la casa con piscina, ndr) alle esigenze di oggi” e “renderlo più sostenibile” secondo alcuni suoi concittadini le piscine sono diventate un capro espiatorio per la mancanza di una politica idrica coerente in Spagna: “Le autorità dovrebbero investire in più impianti di desalinizzazione e depurazione per integrare le falde acquifere e i serbatoi”, dice a Reuters Antonia Leon Garcia, 61 anni, la cui piscina è vuota da anni anche per gli alti costi di manutenzione.

La sua opinione è condivisa da Gonzalo Delacamara, direttore del Centro IE per l'acqua e l'adattamento climatico di Madrid.

Se da un lato l'uso dell'acqua per riempire le piscine durante la siccità è irresponsabile, dice Delacamara, dall'altro la maggior parte delle risorse idriche spagnole è assorbita dal settore agricolo, che rappresenta il 70% dell'utilizzo dell'acqua.